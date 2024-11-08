Все зараз на часі: відомий боксер став героєм-коханцем у кліпі (відео)

Популярний співак DISCOMAN, якого називають «клоном» Винника, випустив композицію «Тік-Так» та відео у співпраці з іспанським репером DEVID. Пісня звучить двома мовами та стала саундтреком до розважального шоу в Іспанії. Роль героя-коханця у кліпі зіграв відомий боксер Денис Берінчик.

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За словами співака, для нього ця робота стала справжнім викликом.

— Зараз як ніколи важливо ставити перед собою завищені планки й максимально реалізуватися, для того, щоб показати всьому світу, що українці насправді дуже крута нація! — прокоментував премʼєру DISCOMAN. - Тому подібні колаборації з іноземними артистами дуже важливі. Через них світ розумітиме, що українці — творча, емоційна, відкрита та миролюбна нація.

Режисеркою кліпу стала Вікторія Михайлова. Відомо, що Дениса запросили за день до знімального процесу і він одразу погодився. У кліпі Беринчик демонструє свої танцювальні здібності, які набув під час участі у проєкті «Танці з зірками».

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У кліпі Денис Беринчик демонструє свої танцювальні здібності

— Це для мене цікавий досвід, — сказав Денис, презентуючи роботу. — Я вирішив взяти участь у зйомках дуже швидко. Бо вважаю, ми, українці, маємо обʼєднуватися у такий складний час і підтримувати одне одного. Всі наші сфери переплітаються. І спорт, і музика, і кіно — все зараз на часі.

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Нагадаємо, раніше популярна співачка відверто розповіла про свою вагу.

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