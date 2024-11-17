Пройшов Маріуполь, Бахмут, Херсон: від ворожого дрону загинув боєць з Вінниччини

Війна, розв'язана росією, забрала ще одне молоде життя. В селі Смаржинці Вінницької області провели в останню путь старшого розвідника-сапера Сергія Могилевича. Життя старшого матроса обірвалось під час виконання бойового завдання 8 листопада 2024 року, повідомляють у громаді. Захиснику навіки 26 років.

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«Сергій закінчив училище залізничного транспорту, після закінчення якого працював провідником потягу. У 2018 році призваний на військову службу, проходив службу морським піхотинцем. Після завершення строкової служби у 2019 році підписав контракт зі Збройними Силами України, залишився на службі в морській піхоті. Він був дуже відданим сином і справжнім чоловіком, добровільно і свідомо присвятивши себе військовій службі. Він за свої високі службові досягнення був нагороджений неодноразово багатьма відомчими нагородами, серед яких «Золотий Хрест», — йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабної війни Сергій Могилевич пройшов усі найгарячіші точки: Маріуполь, Бахмут, Херсон.

«Майже всі свої молоді роки він провів на війні, було багато планів на життя, але проклята російська війна не дала їм збутись. 8 листопада 2024 року в Херсоні, під час підготовки БПЛА для виконання бойового завдання (проведення дистанційного мінування), боєць був атакований ворожим FPV-дроном. Внаслідок чого отримав поранення, несумісні з життям», — повідомили у громаді.

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Сергія Могилевича провели в останню путь в рідному селі Смаржинці на Вінниччині

Поховали бійця з усіма почестями під залпи почесної варти та гімн України.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на війні 38-річного лейтенанта Олександра Горобенка з Житомирської області.

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