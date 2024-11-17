41.12 / 41.62 43.47 / 44.17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Дачнику на замітку: як допомогти молодим деревам перезимувати

18:11 17 листопада 2024
Догляд за деревами

У листопаді садівникам потрібно зробити кілька важливих речей. Зокрема, потрібно підготувати молоді дерева до зими, пише На Пенсії.

Так, молоді дерева особливо вразливі до морозів. Для того, щоб запобігти їх загибелі, потрібно до настання холодів підготувати для них правильне укриття.

Приховувати молоді дерева потрібно після встановлення стабільної мінусової температури близько мінус п'яти градусів за Цельсієм. Для укриття можна використовувати будь-який матеріал, але найкраще підійдуть ялинові та ялівцеві гілки. Їх потрібно прив'язати до стовбура голками вниз і трохи заглибити їх у землю.

За відсутності гілок можна використовувати спанбонд, мішковину, мішки та сітки для зберігання овочів, м'яку будівельну сітку, старий одяг або будь-яку непотрібну тканину, руберойд, лінолеум, поролон, підкладку під ламінат тощо. Головне, якщо використовуєте «не дихаючий» матеріал, перед цим оберніть стовбур тканиною, що «дихає».

РЕКЛАМА

Спочатку накрийте штамб і крону і встановіть навколо стовбура опору, використовуючи гілки або дошки. Покривний матеріал обмотайте не щільно і перев'яжіть його в кількох місцях мотузкою або дротом. Нижню частину заглибіть у землю, присипте ґрунтом і утрамбуйте. Також укриваємо крону. Зверху зробіть додатковий шар із сітки-рабиці з дрібними осередками, руберойду, гілок шипшини або інших колючих рослин — це захистить стовбур від мишей та зайців.

Раніше «ФАКТИ» писали, що потрібно встигнути зробити в саду до морозів.

РЕКЛАМА

Фото: vyatkasad

РЕКЛАМА

13

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

унітаз

Розбиває вапняний наліт в унітазі краще за молоток: як очищають унітази в Болгарії

водій

В Україні позбавлятимуть водійських прав пенсіонерів: хто під загрозою

капустняк

Так капусняк готували мама і бабуся: рецепт традиційної української страви (відео)

Марина та Віталій Мостові

Найдорожче сало в Україні: родина полтавців придумала, як заробляти на стратегічному національному продукті

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту