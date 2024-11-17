Дачнику на замітку: як допомогти молодим деревам перезимувати

У листопаді садівникам потрібно зробити кілька важливих речей. Зокрема, потрібно підготувати молоді дерева до зими, пише На Пенсії.

Так, молоді дерева особливо вразливі до морозів. Для того, щоб запобігти їх загибелі, потрібно до настання холодів підготувати для них правильне укриття.

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Приховувати молоді дерева потрібно після встановлення стабільної мінусової температури близько мінус п'яти градусів за Цельсієм. Для укриття можна використовувати будь-який матеріал, але найкраще підійдуть ялинові та ялівцеві гілки. Їх потрібно прив'язати до стовбура голками вниз і трохи заглибити їх у землю.

За відсутності гілок можна використовувати спанбонд, мішковину, мішки та сітки для зберігання овочів, м'яку будівельну сітку, старий одяг або будь-яку непотрібну тканину, руберойд, лінолеум, поролон, підкладку під ламінат тощо. Головне, якщо використовуєте «не дихаючий» матеріал, перед цим оберніть стовбур тканиною, що «дихає».

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Спочатку накрийте штамб і крону і встановіть навколо стовбура опору, використовуючи гілки або дошки. Покривний матеріал обмотайте не щільно і перев'яжіть його в кількох місцях мотузкою або дротом. Нижню частину заглибіть у землю, присипте ґрунтом і утрамбуйте. Також укриваємо крону. Зверху зробіть додатковий шар із сітки-рабиці з дрібними осередками, руберойду, гілок шипшини або інших колючих рослин — це захистить стовбур від мишей та зайців.

Раніше «ФАКТИ» писали, що потрібно встигнути зробити в саду до морозів.

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Фото: vyatkasad

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