Не шкодуйте води: що потрібно встигнути зробити в саду до морозів

Дачники, які вирощують на своїх ділянках яблуні, мають зробити кілька важливих речей до настання справжніх холодів, аби підготувати дерева до зимівлі та наступного сезону. Не буде зайвим внесення компосту чи перегною навколо стовбурів дерев, що буде і підживленням, і додатковим захистом від холодів. Також важливо, дотримуючись порад досвідчених садоводів, проводити обрізку плодових дерев.

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У якості підживлення також можна використати розчин селітри: 50 грамів засобу розчиняють у гарячій воді та дають охолонути. Як пише видання «На пенсії», для молодого дерева буде достатньо одного відра розчину, а для доросліших — до 15 літрів на одне дерево.

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Варто пам'ятати, що плодові дерева та чагарники й восени потребують вологозарядкового поливу, який зазвичай проводять, коли з дерев опадають листя — у жовтні-листопаді. Його треба завершити до холодів. Зазвичай під молоде деревце виливають близько 40 літрів води, під дерево середнього віку — до 70 літрів, а під високоросле — від 100 літрів. Втім, якщо восени часто йшли дощі, обсяги поливу потрібно зменшити — надмірна вологість не піде на користь деревам.

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Також листопад — час обрізки багаторічних рослин. Пагони варто обрізати трохи вище рівня землі, а потім навколо рослини потрібно покласти мульчу. В цю пору зазвичай висаджують в грунт цибулини тюльпанів, а спорожнілі грядки, де росли овочі, засипають перегноєм.

Фото Pixabay

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