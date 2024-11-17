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Самі винні: у Рівненському ТЦК пояснили зрив концерту Олі Цибульської

18:37 17 листопада 2024
Оля Цибульська

У Рівненському обласному ТЦК та СП прокоментували скасування концерту відомої співачки Ольги Цибульської у місті Вараші.

«Розуміючи суспільний резонанс та беручи до уваги необхідність роз'яснення причин та обставин, які до цього призвели, інформуємо про наступне: учасники гурту пані Ольги, з числа чоловіків мобілізаційного віку, були затримані під час перевірки документів представниками Національної поліції України та доставлені до Вараського ТЦК та СП у зв'язку з тим, що один із них перебував у розшуку за порушення та ухилення від оновлення військово-облікових даних, а інший учасник групи взагалі не перебував на обліку у жодному з ТЦК та СП України», — йдеться у повідомленні.

В ТЦК зазначили, що затримання порушників військового обліку відбувалось у чіткій відповідності до вимог чинного законодавства України.

«На даний час обидва громадянина України оповіщені та проходять ВЛК, по проходженню якого буде визначено їх придатність до військової служби. У разі визнання їх придатними до проходження військової служби, вони будуть направлені для подальшого проходження базової загальної військової підготовки до одного з навчальних Центрів Збройних Сил України», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Закарпатті колишній військовий відкрив стрілянину з пістолета біля ТЦК, щоб його повернули на фронт.

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