На Одещині «дідусь» відрубав голову 5-річній дівчинці

На Одещині, яка потерпає без світла через російські обстріли, сталася жахлива трагедія. 41-річний чоловік відрубав голову 5-річній дівчинці, бо йому не сподобалося, що вона прокинулась вранці.

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Про це повідомили в обласному главку поліції.

Поліцейські встановили, що 41-річний житель одного з населених пунктів Ширяївської селищної громади всю ніч вдома вживав алкоголь. А коли вранці прокинулась 5-річна онука його співмешканки, йому це не сподобалось.

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Він сокирою відрубав дитині голову. Інші діти, які знаходились в будинку, не постраждали.

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Після цього, вбивця намагався вчинити суїцид, порізавши собі шию ножем, але він вижив, зараз перебуває в лікарні. Йому загрожує до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

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Раніше «ФАКТИ» писали про жахливий випадок на Рівненщині, де син зарубав сокирою матір.

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