На Одещині «дідусь» відрубав голову 5-річній дівчинці
На Одещині, яка потерпає без світла через російські обстріли, сталася жахлива трагедія. 41-річний чоловік відрубав голову 5-річній дівчинці, бо йому не сподобалося, що вона прокинулась вранці.
Про це повідомили в обласному главку поліції.
Поліцейські встановили, що 41-річний житель одного з населених пунктів Ширяївської селищної громади всю ніч вдома вживав алкоголь. А коли вранці прокинулась 5-річна онука його співмешканки, йому це не сподобалось.
Він сокирою відрубав дитині голову. Інші діти, які знаходились в будинку, не постраждали.
Після цього, вбивця намагався вчинити суїцид, порізавши собі шию ножем, але він вижив, зараз перебуває в лікарні. Йому загрожує до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.
Раніше «ФАКТИ» писали про жахливий випадок на Рівненщині, де син зарубав сокирою матір.493
Читайте нас у Facebook