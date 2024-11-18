41.13 / 41.67 43.52 / 44.19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

На Одещині «дідусь» відрубав голову 5-річній дівчинці

12:51 18 листопада 2024
люди

На Одещині, яка потерпає без світла через російські обстріли, сталася жахлива трагедія. 41-річний чоловік відрубав голову 5-річній дівчинці, бо йому не сподобалося, що вона прокинулась вранці.

Про це повідомили в обласному главку поліції.

Поліцейські встановили, що 41-річний житель одного з населених пунктів Ширяївської селищної громади всю ніч вдома вживав алкоголь. А коли вранці прокинулась 5-річна онука його співмешканки, йому це не сподобалось.

РЕКЛАМА

Він сокирою відрубав дитині голову. Інші діти, які знаходились в будинку, не постраждали.

РЕКЛАМА

Після цього, вбивця намагався вчинити суїцид, порізавши собі шию ножем, але він вижив, зараз перебуває в лікарні. Йому загрожує до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про жахливий випадок на Рівненщині, де син зарубав сокирою матір.

493

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

водій

В Україні позбавлятимуть водійських прав пенсіонерів: хто під загрозою

Східний гороскоп

Щурам та Коням пощастить у фінансових питаннях, Бикам важливо уникати різких рішень: східний гороскоп на тиждень 18−24 листопада

унітаз

Розбиває вапняний наліт в унітазі краще за молоток: як очищають унітази в Болгарії

капустняк

Так капусняк готували мама і бабуся: рецепт традиційної української страви (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту