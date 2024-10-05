Сварка переросла у бійку: на Рівненщині син зарубав сокирою матір

У Рівненській області під час сварки син вбив свою матір. Тіло жінки виявив сусід.

За даними правоохоронців, між загиблою та її 43-річним сином вночі відбулася сварка, яка переросла у бійку.

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Під час сутички чоловік схопив сокиру та завдав два удари матері по голові, один з яких виявився смертельним.



Слідчі затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.



Раніше ми писали про ще один жахливий випадок на Рівненщині. Там матір втопила двох дітей у кар’єрі. Але жінку відправили не у в'язницю, а в психіатричний заклад.

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