Зробіть це, й автомобіль прослужить вам дуже довго: що потрібно замінити у купленому вживаному автомобілі

Якщо вам вдалося обійти «пастки», які можуть чекати при купівлі авто за порівняно невисокою ціною, то не варто вважати, що справу вже зроблено. Потрібно ще трохи приділити уваги купленому транспортному засобу, щоб він прослужив не один рік.

ВІДЕО ДНЯ

Проте досвідчені автомеханіки стверджують, що стара машина, куплена «з рук», може ще кілька років гарантовано не доставляти проблем, якщо поміняти в ній три речі, пише «Твоя машина».

Насамперед ідеться про витратні матеріали, на кшталт технічних рідин, гальмівних колодок і фільтрів. Це все вимагає додаткових витрат, які спочатку слід закладати у бюджет покупки, щоб потім не потрапити у халепу.

Якщо авто вже пройшло 100 000 — 150 000 кілометрів, то потрібно бути готовим до заміни ременя ГРМ й супутніх елементів на кшталт помпи, роликів та інших приводних механізмів. Також слід звернути увагу на стан гальмівних дисків, в яких також обмежений ресурс.

РЕКЛАМА

Крім того, досвідчені механіки рекомендують подбати про заміну шлангів та патрубків у моторному відсіку.

Якщо машині вже п’ять і більше років, то до стану цих елементів обов’язково потрібно придивитися.

РЕКЛАМА

Окремо фахівці закликають нових власників старих авто бути уважними до протиугінних систем. Краще витратитися на хорошу сигналізацію, щоб не позбутися машини або цінних речей одразу після купівлі.

Також варто звернути на те, що в машині з пробігом може бути скручений пробіг. А якщо одометр показує 150 000 кілометрів і більше, то в транспортному засобі можуть бути зношені ключові агрегати та вузлі.

РЕКЛАМА

19

Читайте нас у Facebook