Не купуйте кота в мішку: перекупник назвав ідеальний пробіг для купівлі вживаного автомобіля

Знавці авторинку, які раніше назвали шість найпоширеніших помилок при купівлі вживаної автівки, назвали характерний пробіг для машини, яку варто купувати на вторинці.

ВІДЕО ДНЯ

Профільне видання mashyna.com.ua поспілкувалося із досвідченим перкупником, який порадив насамперед звертати увагу на пробіг автомобіля, аби не купити «кота у мішку». За його словами, зазвичай власники «накатують» на авто у середньому від 15 000 до 30 000 кілометрів на рік. Отже, такі цифри у машині, якою користувалися кілька років, одразу мають насторожити — є ймовірність, що пробіг скрутили.

Також не варто купувати автівку, одометр якої після трьох років експлуатації показує 150 000 кілометрів і більше. Є вірогідність, що транспортний засіб використовували для комерційних перевезень або як таксі. Ключові агрегати та вузлі в такому ТЗ можуть бути зношеними.

Читайте також: Вікові обмеження для водіїв: кому в Україні не можна сідати за кермо

РЕКЛАМА

Оптимальним максимальним пробігом для трирічної автівки фахівець називає 50−60 тисяч кілометрів, а для п'ятирічної — 75−100 тисяч кілометрів.

Також при купівлі потрібно звертати увагу на те, як обслуговували автомобіль, на стан крісел, важеля КПП, педалей і приладової панелі. На кузові не має бути сколів та вм’ятини. Найнебезпечніші — сліди корозії, адже такі пошкодження важко усуваються. Варто пам'ятати, що іржа може ховатися під порогами або арками.

РЕКЛАМА

Раніше експерти назвали шість популярних марок автомобілів, які можуть не «пережити» 2025 рік.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

188

Читайте нас у Facebook