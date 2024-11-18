Якщо відключили світло: як випрасувати речі без електрики та праски
Через російську агресію, адже ворог продовжує бити по українській енергетиці, в домівки українців повернулися відключення електроенергії. Люди активно використовують разноманітні лайфхаки, особливо у побуті. Так, є кілька способів швидко висушити речі, якщо в квартирі не увімкнено опалення.
А ще існують способи, що дозволяють випрасувати речі без застосування праски. Найочевидніший — сушити випраний одяг так, аби він не м'явся, розвішуючи на вішаках. А якщо річ суха, то стане у нагоді пара. Для цього у ванні можна поставити ємності з водою, яка щойно кипіла, та розвісити там речі. Одяг стане трохи вологим і може «відвіситися». Також складки можна розгладити руками, пише folkprint.com.ua. Якщо в домівці є гаряча вода, то можна набрати її у ванну — ефект буде таким самим.
Також пом'яті речі можна трохи збризнути водою з пульверізатору та дати їм підсохнути. Або покласти на сорочку чи футболку зволожений рушник та розгладжувати його руками, як праскою.
Власне, праску можна зробити з металевого посуду або скляної банки, наповнивши гарячою водою. Головне, аби скляна ємність не тріснула.
Якщо дозволяє конструкція ліжка, то деякі речі, наприклад, футболку чи гольф можна звечора покласти під матрац — річ має розгладиться.
А ще можна приготувати розчин для прасування. Для цього знадобляться оцет, вода і кондиціонер для тканин у рівних об'ємах. Ним також збризкують речі та розкладають на рівну поверхню, аби вони висохли.
До речі, засіб для розгладжування можна зробити й з інших інгредієнтів — чайної ложки бальзаму для волосся, столової ложки оцту та двох склянок води.
Фото Pixabay45
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