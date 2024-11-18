В Мережі з’явилась дивна інформація про те, що Кейт Міддлтон померла, а замість неї в палаці живе клон (відео)

Поки дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон чесно ділиться з підданими подробицями життя королівської родини, комусь, схоже, не дає спокою сімейне щастя майбутніх короля і королеви, і вони починають розпускати досить безглузді чутки про них.

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Так, кілька годин тому в подкасті Digital Social Hour Podcast з'явилась повна маячня про те, що Кейт Міддлтон нібито вже немає в живих, і замість неї в палаці живе клон. Цю теорію озвучила блогерка Елізабет Ейпріл, яка відома своїми конспірологічними заявами.

«Вони вбили Кейт і замінили її тіло клоном, тому що вона хотіла піти. Вони мають механізм, який забирає свідомість і переносить його в інше тіло», — стверджує Елізабет.

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В той же час прихильники принцеси Кейт в її офіційній групі підтримки призивають громадськість не довіряти нісенітницям, і що насправді дружина принца Вільяма жива, а слова Ейпріл — суцільна вигадка.

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Як відомо, в січні Кенсінгтонський палац повідомив, що Кейт Міддлтон перенесла операцію на черевній порожнині і повернеться до виконання обов'язків після відновлення. Однак жодних додаткових деталей про її здоров'я надано не було, що спричинило хвилю конспірологічних теорій. В інтернеті почали припускати, що принцеса зробила пластику, перенесла видалення матки, впала в кому, втекла з палацу або померла. Спроби королівської сім'ї спростувати чутки не мали успіху, а лише збільшили кількість теорій і чуток. Але в березні принцеса Уельська спростувала всі чутки, опублікувавши відео, в якому розповіла, що захворіла на рак і проходить хіміотерапію.

Більш того: нагадаємо, що нещодавно принцеса Уельська вперше відвідала великий публічний захід з Чарльзом III та принцом Вільямом, довівши вигадникам, що їхні розповіді — повна нісенітниця.

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