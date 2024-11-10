«Потрібно ще трохи навчитись»: Кейт Міддлтон зізналась, чому королівська родина її дражнила

Принцесу Уельську Кейт Міддлтон, яка вже повернулася до занять спортом після завершення хімієтерапії, часто називають взірцевою фігурою для королівської родини. Однак, звикаючи до своїх обов’язків, вона постала перед певними труднощами. У відвертому інтерв’ю BBC, присвяченому 90-річчю покійної королеви, Кейт розповіла про свій ранній досвід та реакцію інших членів королівської сім’ї, пише видання The Mirror. Вона поділилася особливо пам'ятним моментом з її перших зустрічей з королевою Єлизаветою в Лестері.

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«Найбільш пам'ятним для мене був день приїзду до Лестера, бо я поїхала без Вільяма, тому дуже боялася, — зізналася Кейт. - Я вважаю, що прогулянки — це справжнє мистецтво. Усі в родині дражнять мене, що я надто довго балакаю. Тому я думаю, що мені ще потрібно трохи навчитися і, мабуть, дослухатись до багатьох порад».

Кейт також висловила вдячність королеві за підтримку в цей час, зазначивши: «Вона дуже підтримувала мене, щоб переконатися, що я була щаслива. І піклувалась про мене. Мабуть, серед усьогой, що вона робить, це є дуже маленьким елементом, який просто показує, наскільки вона насправді турботлива».

В інтерв’ю Кейт розповіла про особливий зв’язок між королевою та принцесою Шарлоттою. Вона поділилася: «Це дуже особливе, що у нас в сім’ї з’явилася маленька дівчинка. Королева була в захваті від цього. Дуже пощастило, що у Джорджа з’явилася сестричка».

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Кейт також згадувала про простоту королеви під час свого першого королівського Різдва в Сандрінгемі, через сім місяців після одруження з принцом Вільямом.

У документальному фільмі вона розповіла: «Ви очікували б багато величі та багато метушні, але насправді те, що дійсно резонує зі мною, — це її любов до простих речей. І я думаю, що це особлива риса. Я пам'ятаю, як вперше була у Сандрінгемі на Різдво, і я хвилювалася, який зробити королеві різдвяний подарунок. Я думала: „Боже, що я маю їй подарувати?“ І вирішила, що щось їй приготую. Все могло піти жахливо, не так, але я вирішила приготувати чатні за рецептом моєї бабусі. Я трохи хвилювалась, але наступного дня помітила цю страву на столі в королеви. Це демонструвало її уважність і її турботу про всіх».

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Тим часом новини про здоров'я членів британської королівської родини залишаються невтішними. Після заяв про погіршення стану хворого на онкологію Чарльза III, стало відомо, що серйозно захворіла дружина монарха, 77-річна королева Камілла. Крім того, мережу дуже стурбувала зовнішність принца Вільяма, який виглядав виснаженим, схудлим та сильно постарілим.

Фото: https://www.royal.uk

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