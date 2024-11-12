Були всі, крім Камілли: принцеса Уельська вперше відвідала великий публічний захід з Чарльзом III та Вільямом

Майбутня королева Кейт Міддлтон, яка після курсу хімієтерапії повертається до активного життя, вперше за довгий час відвідала великий захід разом з принцом Вільямом та королем Чарльзом III.

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Захід відбувався у Королівському Альберт-холі в Лондоні і був присвячений Дню пам'яті полеглих у двох перших світових війнах, пишуть зарубіжні ЗМІ.

42-річна принцеса Уельська з'явилася на заході у чорній сукні-пальті та чорних туфлях. Її образ доповнювали клатч того ж кольору, намисто з перловою підвіскою та перлинні сережки, які раніше належали принцесі Діані.

Традиційно на концерті з такого важливого приводу відзначилися й інші члени британської королівської родини: Чарлз III, принц Вільям, королівська принцеса Анна та її чоловік Тімоті Лоренс, герцог та герцогиня Глостерські Річард та Брігітта, герцог Кентський Едвард.

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Всі вони прикріпили до одягу брошку у вигляді маку, який з часів Першої світової війни є символом пам'яті.

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77-річна Королева Камілла цього разу пропустила подію. Це із-за стану її здоров'я — у неї виявили інфекцію дихальних шляхів.

Цього року у багатьох членів королівської родини Великої Британії виявили проблеми зі здоров'ям. У лютому стало відомо, що у Чарльза III виявили рак — це змусило його тимчасово відійти від справ. Весною 75-річний монарх повернувся до виконання своїх обов'язків, але продовжує проходити лікування.

Пізніше лікарі діагностували онкологічне захворювання у Кейт Міддлтон. Принцеса Уельська перенесла операцію на черевній порожнині і деякий час зникла з громадського простору. Це призвело до появи багатьох теорій змови.

Водночас, за визнанням самого Вільяма, минулий рік був «найважчим у житті». Королівська родина занепокоєна виснажливим виглядом самого Вільяма. А у мережі обурені, що він іноді дозволяє зображати з себе «нечепуру».

фото https://www.aol.com/, https://www.dailymail.co.uk

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