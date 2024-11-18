Тіла людей лежать просто неба: ворог вдарив балістикою по Одесі

Ворог, який напередодні завдав балістичного удару по житловій забудові Сум, опівдні у понеділок, 18 листопада, вдарив й по одеським багатоповерхівкам.

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«Російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки», — повідомив керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

В Одеській міськраді зазначили, що діти у чергових групах в закладах освіти, що розташовані в районі епіцентру вибуху, перебували в укриттях разом з вихователями.

В мережу викладають жахливі кадри наслідків ракетної атаки ворога — загиблі люди лежать просто неба на вулиці Одеси.

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Нардеп Олексій Гончаренко повідомляє, що горять два житлові будинки — ракети вдарили по середмістю Одеси. За його словами, одна ракета не розірвалася, вона впоала на заклад освіти.

На даний момент повідомляють про вісьмох загиблих та 18 поранених, серед яких одна дитина. Четверо людей знаходяться у важкому стані.

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«В Одесі росіяни вбили людей цілеспрямованим ударом по цивільній інфраструктурі. Російські вбивці вже навіть не приховують своїх намірів», — заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що днями обласний центр перебував під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе — працівники ДСНС гасили пожежі від падіння уламків на шести локаціях. Десять одеситів, у тому числі й діти, отримали поранення.

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Фото — скріншот

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