Російські терористи вдарили балістикою по Сумах: багато загиблих, серед яких двоє дітей

Росія завдала ракетних ударів по Сумах. Перший удар був пізно вечором 17 листопада, другий — на початку першої години ночі.

Внаслідок атаки загинуло 11 людей, серед них двоє дітей — хлопчик 9 років та 14-річна дівчинка. Постраждало 68 людей, включаючи 5 дітей, повідомили у ДСНС.

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У частині міста зникло світло.

Крім того, пошкоджено скління вікон шести десятиповерхових будинків, знищено чотири автомобілі.

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Понад 400 людей евакуйовано рятувальниками з-під завалів зруйнованого росією будинку.

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«Ракетний удар по дев’ятиповерховому будинку в Сумах. Усі необхідні служби вже на місці, проводиться рятувальна операція. На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким. Злочинець має понести покарання за вбивства невинних людей», — написав президент Зеленський під відео з Сум.

Розгорнуто пункт незламності ДСНС. Психологи надають допомогу постраждалим.

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«Проводиться поквартирний обхід усіх пошкоджених будівель, щоб перевірити кожен закуток і знайти постраждалих», — зазначили рятувальники.

У Сумській обласній адміністрації повідомили, що під удар також потрапила критична інфраструктура.

«Сьогодні о 00.10 ночі ворог завдав ракетного удару (ймовірно балістичною ракетою) по критичній інфраструктурі міста Суми. Наразі зникло світло в місті. Аварійні служби працюють. Наслідки удару встановлюються», — йдеться у повідомленні.

За інформацією ОВА, сьогодні й завтра у Сумах Дні жалоби.

«На знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді оголошено Дні жалоби 18 та 19 листопада. Співчуття рідним і близьким. Ніколи не забудемо і не пробачимо!» — написав в.о. міського голови Артем Кобзар.

Вчора російські терористи завдали по Україні наймасовіший ракетно-дроновий удар за останні три місяці. Під ударом перебували майже всі області й обласні центри. Ракетна атака тривала 2 години, атака БПЛА — понад 10 годин. Сили ППО ліквідували рекордну кількість повітряних цілей — 102 ракети та 42 БПЛА.

Наслідки атаки вдалося ліквідувати не по всіх регіонах. Так, в Одесі вчора ввечері був тотальний блекаут. В деяких районах немає води. Зупинився електротранспорт. Нагадаємо, після ранкового удару в Одеській області пошкоджено одразу чотири підстанції.

В Україні після масштабних обстрілів відновили стабілізаційні відключення електроенергії. З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.

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