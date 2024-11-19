Українські дрони вразили артилерійський арсенал під Брянськом (відео)
У Брянській області росії вже вдруге за місяць було атаковано склад із боєприпасами — йдеться про найближчий до лінії фронту 67-й арсенал ГРАУ.
Як повідомляє ASTRA, про атаку на військову базу вночі повідомляли жителі міста Карачаєва, які знімали на відео заграву та чули звуки детонації.
Місцева влада повідомляла про атаку БпЛА, яка була "відбита". Так, губернатор Олександ Богомаз заявляв, що на ранок 19 листопада "ППО збила 12 безпілотників" і що "постраждалих та руйнувань немає".
Тим часом повідомляється, що вранці у вівторок мешканці Брянська та Карачова писали про нові звуки вибухів.
Також місяцем раніше на Брянщині був атакований завод «Кремній», що входить до складу АТ «Група Кремній Ел». Це підприємство вважається одним із найбільших виробників мікроелектроніки в росії. Завод випускає напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми та силові модулі, виконуючи велику кількість замовлень від міноборони росії.
Нагадаємо, що днями повідомлялося про першу атаку дронів ГУР МО, які долетіли до російського Іжевська. Місцева влада визнала, що ударний БпЛА впав на цех машинобудівного заводу «Купол». На підприємстві виробляють зенітно-ракетні комплекси та ударні дрони «Гарпія».
Фото — скріншот94
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