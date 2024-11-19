Ексгравець збірної України загинув на війні з окупантами (фото)

У середу, 20 листопада, у місті Південне Одеської області попрощаються з колишнім гандболістом збірної України 43-річним Михайлом Цапом, який загинув на війні з росією, повідомляє Федерація гандболу України. Раніше чемпіон нашої країни з ММА загинув у бою в Курській області.

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Відомий спортсмен Цап, що народився на Волині, віддав своє життя за рідну землю 24 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Луганське Донецької області під час виконання бойового завдання.

Михайло Цап був чемпіоном України у складі трьох клубів — «Портовика», ЗТР та «Мотора», а також володарем Кубка Ізраїлю у футболці команди «Аса» з Тель-Авіва.

Після завершення кар'єри гравця у 2015 році у віці 35 років гандболіст став успішним тренером. Під його керівництвом команда «Одеса-2» виборола «золото» української першої ліги, а дитяча команда міста Південне виграла Всеукраїнську шкільну лігу.

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Михайло Цап також був тренером юніорської збірної України (U18), з якою виступав на чемпіонаті Європи у другому дивізіоні.

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Після початку повномасштабного вторгнення російських військ відомий спортсмен приєднався до Сил оборони, був бойовим медиком 3-го піхотного взводу, 1-ї піхотної роти в/ч А4991.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий гандбольний тренер помер перед початком матчу української суперліги.

Фото Федерації гандболу України

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