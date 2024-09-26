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Спорт

Чемпіон України з ММА загинув у бою в Курській області

18:12 26 вересня 2024
Назарій Гаврилець

На війні з російськими терористами загинув талановитий боєць ММА, чемпіон України зі змішаних єдиноборств Назарій Гаврилець, який поповнив сайт-реквієм «Ангели спорту», повідомляє Telegram-канал комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту.

Воїн родом з івано-франківщини загинув у Курській області рф, виконуючи спеціальне завдання у складі групи спецпризначенців, де він був старшим оператором.

Гаврилець пішов воювати з ворогом разом зі старшим братом, коли йому було 18 років, а загинув 12 вересня 2024 року, за півтора місяця до свого 22-річчя.

«З глибоким сумом повідомляємо про загибель молодого спортсмена, чемпіона України з ММА Назарія Гаврильця з Калуської громади Івано-Франківської області. Назарій віддав своє життя, виконуючи спецзавдання в Курській області рф. Він був старшим оператором групи спеціального призначення. У боротьбу із ворогом Назарій вступив у 18-річному віці. 12 вересня 2024 року старший солдат Гаврилець загинув у бою, не доживши лише півтора місяця до свого 22-річчя.

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Комітет з питань молоді та спорту висловлює щирі співчуття рідним, друзям та близьким Назарія. Його подвиг залишиться у наших серцях назавжди. Вічна пам'ять та слава Герою", — йдеться у повідомленні.

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Поховали Назарія Гаврильця у рідному Калуші 26 вересня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рашисти вбили польського бійця змішаних єдиноборств Томека Валентека.

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