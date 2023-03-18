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Спорт

Відомий тренер помер перед початком матчу української суперліги

17:36 18 березня 2023
Михайло Щукін

Сумна новина надійшла з Одеси. За 20 хвилин до початку поєдинку 4-го туру української гандбольної суперліги між «Одесою» та столичним ЦСКА-ШВСМ у спорткомплексі Національного університету «Одеська політехніка» помер головний тренер господарів майданчика Михайло Щукін, повідомляє handball.net.ua.

Коли гравці обох команд уже розминалися на майданчику, 64-річний фахівець вийшов на вулицю та, спілкуючись зі знайомими, несподівано знепритомнів і перестав дихати. Медики та працівники МНС, які були присутні на грі, кинулися надавати тренеру допомогу, але врятувати життя наставнику одеситів не вдалося.

Михайло Щукін, який відзначив 4 березня свій день народження, все своє життя присвятив гандболу — як гравець, тренер і викладач. Під його керівництвом «Одеса» 2018-го стала чемпіоном української вищої ліги, 2020-го грала у фіналі Кубка країни, а 2021-го та 2022-го здобула бронзові медалі вітчизняної суперліги і виступала в єврокубках. Окрім того, Михайло Олексійович тренував ветеранську команду Одеси, яка під його керівництвом стала багаторазовим чемпіоном Європи серед клубів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексбаскетболіст збірної України помер у Польщі через два дні після ювілею.

Фото ГК «Одеса»

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