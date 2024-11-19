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Події

Більше трьох місяців на нього чекали вдома: на Сумщині загинув 36-річний боєць, який з перших днів війни пішов на фронт

20:35 19 листопада 2024
Старший солдат протитанкового взводу Сергій Пивовар

Дуже боляче втрачати героїв, справжніх патріотів рідної землі. Днями жителі Літинської громади провели останньою земною дорогою захисника — Сергія Вікторовича Пивовара. У грудні йому мало виповнитись 36 років, повідомляє пресслужба громади.

«Сергій після закінчення школи був призваний на військову строкову службу до лав української армії. Повернувшись звідти, розпочав свою трудову діяльність. Працював будівельником, старшим водієм у ДСНС, на цегельному заводі. Разом із дружиною Іванною виховував донечку Уляну. Щасливому сімейному життю на заваді стала проклята війна. Він хотів спокійного життя у мирній та незалежній Україні, тому не вагаючись з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист рідної землі».

Старший солдат служив у відділенні протитанкового взводу. 7 серпня під час виконання чергового бойового завдання загинув в районі села Кияниця Сумської області. Тільки тепер тіло воїна змогли повернути додому.

«Воїн назавжди залишиться світлою людиною, щирим, доброзичливим, усміхненим, життєрадісним, вірним другом, який завжди був готовий підтримати і в будь-яку хвилину прийти на допомогу».

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