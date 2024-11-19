Більше трьох місяців на нього чекали вдома: на Сумщині загинув 36-річний боєць, який з перших днів війни пішов на фронт

Дуже боляче втрачати героїв, справжніх патріотів рідної землі. Днями жителі Літинської громади провели останньою земною дорогою захисника — Сергія Вікторовича Пивовара. У грудні йому мало виповнитись 36 років, повідомляє пресслужба громади.

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«Сергій після закінчення школи був призваний на військову строкову службу до лав української армії. Повернувшись звідти, розпочав свою трудову діяльність. Працював будівельником, старшим водієм у ДСНС, на цегельному заводі. Разом із дружиною Іванною виховував донечку Уляну. Щасливому сімейному життю на заваді стала проклята війна. Він хотів спокійного життя у мирній та незалежній Україні, тому не вагаючись з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист рідної землі».

Старший солдат служив у відділенні протитанкового взводу. 7 серпня під час виконання чергового бойового завдання загинув в районі села Кияниця Сумської області. Тільки тепер тіло воїна змогли повернути додому.

«Воїн назавжди залишиться світлою людиною, щирим, доброзичливим, усміхненим, життєрадісним, вірним другом, який завжди був готовий підтримати і в будь-яку хвилину прийти на допомогу».

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