Місцями до +15: перед сніговим похолоданням погода піднесе українцям невеликий, але приємний сюрприз

Синоптикиня Наталія Діденко, яка раніше анонсувала різке похолодання в Україні, цей прогноз підтверджує, але додає, що погода наостанок «побалує» українців теплом.

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«Завтра вже почнеться зміна погоди у вигляді сильних дощів у західній частині України. Проте в більшості областей ще буде тепло, температура повітря стрибне 20-го листопада до +9+15 градусів», — прогнозує Діденко та додає, що лише на Закарпатті, Львівщині та Волині буде свіжіше — до +6+9 градусів.

За її словами, опади у середу, 20 листопада, в Україні, окрім західної частини, малоймовірні.

У четвер, 21 листопада, атмосферний фронт піде далі територією країни, тягнучи за собою опади у вигляді дощу з переходом у сніг, похолодання та сильний вітер.

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Фото Наталки Діденко

У четвер, 22 листопада, похолодання охопить вже всю територію України. А у п'ятницю, 23 листопада, прийде чергова порція опадів.

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«У Києві завтра без істотних опадів та тепло, до +11 градусів. 21−23 листопада в столиці очікується похолодання та перодичні опади із сильним вітром», — додала синптикиня.

Раніше метеоролог Ігор Кибальчич розповідав про опади у вигляді дощу та мокрого снігу в третю декаду листопада. За його словами, сніговий покрив може формуватися плямисто і на короткий період часу, втім, далеко не по всій Україні.

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Фото Pixabay

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