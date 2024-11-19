У Глухові закінчили розбір завалів зруйнованої російським дроном багатоповерхівки: кількість жертв зросла

На Сумщині у Глухові, де вночі росіяни завдали удару по гуртожитку, завершили рятувальні роботи. Про це повідомили в ДСНС України.

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«Роботи на місці ворожого удару у Глухові завершено. 12 людей загинуло, у тому числі дитина. Всього на місці події працювало 52 рятувальники та 11 одиниць техніки», — йдеться у повідомленні.

Також постраждало 11 осіб, серед них 2 дітей.

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Як писали «ФАКТИ», пізно ввечері 17 листопада росія завдала ракетних ударів по Сумах. Внаслідок атаки загинуло 11 людей, серед них двоє дітей — хлопчик 9 років та 14-річна дівчинка. Постраждало 68 людей, включаючи 5 дітей.

Також 17 листопада російські терористи завдали по Україні наймасовіший ракетно-дроновий удар за останні три місяці. Під ударом перебували майже всі області й обласні центри. Ракетна атака тривала 2 години, атака БПЛА — понад 10 годин. Сили ППО ліквідували рекордну кількість повітряних цілей — 102 ракети та 42 БПЛА. Через атаку в Одесі був тотальний блекаут. В деяких районах не було води води. Зупинявся електротранспорт.

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