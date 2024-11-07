Окупанти вдарили керованими авіабомбами по Сумщині: є руйнування та жертви

Прикордонна з росією Сумщина постійно знаходиться під ворожими ударами. Так, напередодні увечорі було завдано чергового авіаудару по Шостинському району.

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Як повідомляють в Офісі генпрокурора, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

«За даними слідства, 6 листопада 2024 року близько 22:00 окупанти скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району. Внаслідок атаки ворога загинула 33-річна співробітниця автозаправної станції, ще одна жінка — 53-річна працівниця „Укрзалізниці“ отримала поранення», — йдеться у повідомленні.

Фото ДСНС

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В ДСНС зазначили, що для того, аби врятувати постраждалу, рятувальникам довелося розрізати металеві конструкції. Її передали медпрацівникам.

Фото ДСНС

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А тіло загиблої знайшли під завалами іншої будівлі та деблокували його.

Фото ДСНС

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В «УЗ» уточнили, що їхня співробітниця з травмою плеча доставлена до лікарні. Під час авіаудару було пошкоджено інфраструктуру, зокрема, елементи енергопостачання та колії.

Також були пошкоджені багатоповерхівка, а автозаправочна станція — знищена.

За даними керівника апарату Сумської ОВА Ігоря Кальченка, у ніч проти 7 листопада та ранком у четвер росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів регіону. Зафіксовано 32 вибухи., обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Ямпільська громади.

Противник вів артобстріли, атакував FPV-дронами та КАБами.

Нагадаємо, що вночі та ранком 7 листопада ворог атакував Київ, де падіння уламків дронів-камікадзе зафіксовано у шістьої районах. Двоє людей постраждали. У кількох житлових будинках почалися пожежі.

Фото прокуратури

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