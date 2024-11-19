Україна U21 під наглядом Спаллетті врятувала гру на полі Італії: відео матчу

У вівторок, 19 листопада, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка зіграла в гостях внічию з португальцями (3:3), провела на арені «Альберто Пікко» в Спеції спаринг проти Італії в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2025.

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Італія U21 — Україна U21 — 2:2

Україна: Нещерет, Крупський, Козик, Батагов, Кузик (Хлань, 61), Яцик (Мельниченко, 66), Варфоломєєв, Федор (Царенко, 58), Квасниця (Вепетень, 46), Брагару, В'юнник (Краснопір, 81).

Голи: Фаббіан (26), Еспозіто (45) — Квасниця (28), Краснопір (83).

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У середині першого тайму суперники обмінялися голами з різницею в 120 секунд: на точний удар з меж штрафного майданчика Фаббіана з «Болоньї» футболіст «Руха» Квасниця відповів класним дальнім «пострілом».

І все ж таки на перерву господарі поля, за грою яких з трибун спостерігав головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті, пішли, ведучи в рахунку. Після подачі з кутового Еспозіто зі «Спеції» головою спрямував м'яч у сітку воріт Нещерета — 2:1.

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У другому таймі наставник української команди Унаї Мельгоса, як і його візаві, провів низку замін, і «жовто-синім» у день 50-річчя тренера воротарів Віталія Реви вдалося врятувати матч. Після шикарної передачі Царенка м'яч у сітку воріт італійців спрямував форвард «Руха» Краснопір — 2:2, котрий тільки-но вийшов на заміну.

Нагадаємо, що фінальний турнір Євро-2025 за участю 16 команд пройде з 11 до 28 червня на стадіонах восьми міст Словаччини. Своїх суперників у групі збірна України дізнається за підсумками жеребкування 3 грудня у Братиславі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України у відборі на Євро-2025 сенсаційно обіграла команду Англії.

Фото uaf.ua

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