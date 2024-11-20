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Події

Окупанти завдали ракетного удару по Прилуках: є постраждалі, пошкоджено інраструктуру

10:16 20 листопада 2024
Поліцейські на місці подій

Ввечері у вівторок, 19 листопада, російські загарбники вдарили ракетами по місту Прилуки Чернігівської області. Внаслідок атаки є постраждалі

Про це повідомили у Національній поліції України.

Внаслідок ворожої атаки 70-річний місцевий мешканець отримав поранення, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

«На місце події негайно прибули групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи Прилуцького райвідділу поліції, рятувальники та медики», — йдеться у повідомленні.

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Поліцейські зафіксували наслідки та зібрали докази чергового воєнного злочину окупантів.

А напередодні ворог спочатку поцілив балістикою по багатоповерхівці в Сумах, а потім завдав удару по житловій забудові у місті Глухів тієї ж Сумської області.

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