Окупанти завдали ракетного удару по Прилуках: є постраждалі, пошкоджено інраструктуру
Ввечері у вівторок, 19 листопада, російські загарбники вдарили ракетами по місту Прилуки Чернігівської області. Внаслідок атаки є постраждалі
Про це повідомили у Національній поліції України.
Внаслідок ворожої атаки 70-річний місцевий мешканець отримав поранення, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
«На місце події негайно прибули групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи Прилуцького райвідділу поліції, рятувальники та медики», — йдеться у повідомленні.
Поліцейські зафіксували наслідки та зібрали докази чергового воєнного злочину окупантів.
А напередодні ворог спочатку поцілив балістикою по багатоповерхівці в Сумах, а потім завдав удару по житловій забудові у місті Глухів тієї ж Сумської області.287
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