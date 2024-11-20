В Україні не буде економічного бронювання: що відомо

Після всебічного обговорення економічного бронювання, яке повинно було здійснюватися за принципом «працюй або воюй» парламентарі вирішили повністю відмовитись від нього.

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Про це заявив народний депутат Богдан Кицак в ефірі День.LIVE.

«Даний інструмент викликає величезний негатив серед українського суспільства, тому для того, щоб не створювати додаткового напруження (адже ми розуміємо, що є дуже багато й інших тем, які викликають соціальне невдоволення — зокрема і бусифікація, відношення до ТЦК та інші речі, що викликають негатив) було вирішено не вводити таких додаткових елементів, тому ця тема і зникла з інформаційного простору» , — сказав він.

Крім того, Кицак наголосив, що для державного бюджету 2025 потрібно залучити майже 39 млрд доларів, для чого й були потрібні кошти від економічного бронювання. Але про ці кошти вже є домовленості з міжнародними партнерами.

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«Також ведеться робота щодо додаткового збільшення виробництва української зброї. Для цього застосовується „данська модель“ — наші міжнародні партнери фінансують виробництво української зброї, яка безпосередньо відразу йде на фронт українським підрозділам. Це дасть нам можливість наростити наші спроможності щодо оборонки, яка може виробляти в рази більше, ніж (може профінансувати. — Авт.) наш український бюджет», — додав нардеп.

Зазначимо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що критерії бронювання в Україні повинні бути такими, що задовольнять ЗСУ, бізнес і спеціалістів. За його словами, військові на фронті такий інструмент сприймають не зовсім добре. «Не може воїн зрозуміти, чому хтось може (воювати) умовно, якщо ми говоримо про економічне бронювання, як про сплату певної суми коштів. Військові це не сприймають справедливо», — пояснив політик.

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Крім того. військовий Павло Казарін наголосив, що економічне бронювання серед захисників вважають легалізацією відкупу, а також воно породжує суспільний розкол.

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