«Працюй чи воюй» українською: Шмигаль розповів, кому ТЦК надсилають повістки насамперед

Прем'єрміністр Денис Шмигаль, який раніше розповідав про зміни підходів до бронювання військовозобов'язаних, заявив, що в країні запрацював принцип «воюй або працюй».

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Про це він розповів під час Київського міжнародного економічного форума, підкресливщи, що повістки через систему «Оберіг» у першу чергу отримали ті військовозобов'язані, які не платять податки, пише LIGA.Бізнес.

«Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр „Оберіг“, направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена. Лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють», — заявив Шмигаль.

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Питання бронювання від мобілізації, у тому числі й економічного, викликало широкий резонанс. Більш того, було ухвалене рішення до 15 листопада призупинити бронювання робітників, поки не буде переглянутий перелік підприємств, які раніше були визнані важливими для економіки та безпеки країни.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев заявляв, що одним із критеріїв реалізації принципу «працюй або воюй» стане «біла» заробітна плата, іншим — певна галузь економіки, перелік яких розширять. Він прогнозував, що економічне бронювання має запрацювати до кінця 2024 року.

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