На принца Джорджа чекають великі випробування: через що доведеться пройти майбутньому королю

Наступного року у житті принца Джорджа, який відомий своїм «некоролівським» хобі, відбудуться великі зміни.

Про це пише видання In Touch Weekly з посиланням на колишнього королівського пілота.

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І пов'язані зміни будуть з місією, яку повинен виконати Джордж — сходження на престол.

Коли принцові виповниться 12 років (22 липня), набуде чинності одне королівське правило, яке ще більше віддалить його від сім'ї, а особливо — від молодших сестри та брата.

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Йдеться про правило британської королівської родини, згідно з яким її представникам, що претендують на престол, не слід здійснювати перельоти разом на випадок авіакатастрофи.

Оскільки наступні дві людини в черзі на трон — Вільям і Джордж, то їм доведеться літати окремо.

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До того ж, з 12 років маленький принц також не зможе подорожувати зі своїми батьками (тобто з Кейт Міддлтон зокрема), братами та сестрами.

І хоча поодинокі перельоти — величезна стаття витрат, питання безпеки посідає першорядне місце.

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До речі, колишній пілот королівської родини зауважив, що Вільяму довелося пройти те саме. До 12 років він міг мандрувати з братом Гаррі, мамою чи батьком. Але досягнувши цього віку, спільні перельоти допускалися лише як виключення — і тільки з дозволу Єлизавети II.

Зараз у королівської родини важкі часи — онкологія у Чарльза III та Кейт Міддлтон, серйозно захворіла дружина монарха, 77-річна королева Камілла.

Все це позначилося на здоров'ї спадкоємця престолу. Принц Вільям останнім часом виглядає виснаженим. Найближче оточення королівської родини це дуже турбує.

Нагадаємо, що в родині герцога та герцогині Сассекських теж не все добре. Ширяться чутки про їхнє розлучення. Подружжя рідко виходить на публіку разом. Нещодавно Меган Маркл прийшла сама без принца Гаррі на презентацію бренду своєї подруги Кеді Лі. Вона позувала фотографам разом з Кеді Лі та стилістом Сержем Норманом, який відповідав за зачіску Меган Маркл на її весіллі.

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