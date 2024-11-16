Меган Маркл вперше за довгий час вийшла на публіку разом з подругою та стилістом, який відповідав за її зачіску на весіллі

Герцог і герцогиня Сассекські продовжують «дражнити» громадськість, з'являючись то разом (тоді всі говорять про те, що «любов перемогла»), то нарізно (і тоді всі пліткують, що пара «розсталась на віки»).

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Цього разу Меган з'явилась на людях без коханого чоловіка. Можливо тому, що прийшла на презентацію бренду своєї подруги Кеді Лі, пишуть ЗМІ.

На заході Меган Маркл позувала у чорному корсеті та прямих штанах у тон. Образ завершили туфлі на високих підборах та ланцюжок з кулоном від бренду Logan Hollowell.

Волосся жінки було укладено кучерями. Вона також мала вечірній макіяж з рум'янами.

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Герцогиня позувала перед фотографами разом із засновницею бренду Кеді Лі та стилістом Сержем Норманом, який відповідав за зачіску Меган Маркл на її весіллі з принцом Гаррі.

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Щоб була зрозумілою вартість речей, які носить герцогиня, видання нагадує, що до цього Меган Маркл вийшла на публіку у бежевій мінісукні без рукавів, вартість якої становить 1050 фунтів стерлінгів та туфлях Aquazzura за 620 фунтів. При цьому в руках колишня актриса тримала сумку Caroline Herrera за 725 фунтів. Також дружина принца Гаррі обрала сонцезахисні окуляри Ray-Ban за 92 фунтів стерлінгів та прикраси загальною вартістю понад близько 15 тисяч фунтів.

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Як повідомлялось, у Меган Маркл і принца Гаррі можуть настати скрутні часи. ЗМІ писали, що подружжя незадоволені перемогою Трампа. Але їхнє майбутнє у США залежить саме від нього.

Фото: https://www.instagram.com/meghan.markle.official

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