«Некоролівське» хобі принца: Джордж не хоче займатися верховою їздою чи яхтінгом

Пару принца Вільяма та Кейт Міддлтон британці вважають еталоном. Інтерес до королівської родини постійно зростає. Діти Кейт та Вільяма також у полі зору публіки. Їхнім життям цікавляться, порівнюють з батьками, про них пишуть у ЗМІ.

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Так, принц Джордж, який стає все більш схожим на батька, принца Вільяма, успадкував від батьків любов до спорту. Але дисципліну він вибрав вкрай нетипову для королівської родини.

Про це пишуть британські ЗМІ.

Журналісти відзначають, що на уроки фізкультури в школі принца Джорджа Lambrook School хотіли б потрапити всі!

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Адже учням надано вибір видів спорту — можна займатися крикетом, футболом та хокеєм. На території школи є тенісні корти, приватне поле для гольфу та танцювальна студія.

А ще 25-метровий басейн. Плавати та пірнати Джорджу подобається — і це він явно успадкував від мами. У Кейт саме плавання — улюблений вид спорту, про що вона говорила у 2023 році.

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Однак по-справжньому душа спадкоємця британського престолу лежить до зовсім іншої, не типової королівської дисципліни, а саме — до тріатлону. Це олімпійський вид спорту, який містить у собі три складові: плавання, їзду на велосипеді та біг.



Про це принц Вільям якось розповів тріатлоністці Нон Ріаннідд Стенфорд, а та у свою чергу поділилася інформацією з пресою.

Виявилося, що принц Джордж дуже натхненний цим видом спорту і всіляко прагне дізнатися про нього щось нове.

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Наприклад, коли він дізнався, що серед персоналу палацу є колишній тріатлоніст, він із задоволенням розпитував його про те, які поради може дати, а потім охоче ділився ними з однокласниками.

Так, Джорджу порадили насипати тальк у взуття, і принц з ентузіазмом поставився до цієї підказки.

Треба сказати, що тут Джордж виділяється на тлі своїх королівських родичів, які зазвичай віддавали перевагу верховій їзді або грі в поло.

Ще один популярний серед європейських монархів вид спорту — яхтинг. Але майбутній король Великобританії явно готовий визначити новий тренд.

Раніше ми розповідали про принцесу Шарлотту, яка багато чого успадкувала від своєї мами, Кейт Міддлтон. Дівчинка допомагала Кейт боротися з важкою хворобою. І як доросла контролює своїх братів щодо дотримання королівського етикету.

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