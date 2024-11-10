Куди дивиться принцеса Кейт? Мережа шокована новим виглядом принца Вільяма
Новини про здоров'я членів королівської британської родини останнім часом зовсім не тішили. Після заяв про онкологію Чарльза III та Кейт Міддлтон, стало відомо, що серйозно захворіла дружина монарха, 77-річна королева Камілла.
Тепер з'явилися тривожні новини про самопочуття останнього «стійкого солдата» — принца Вільяма, пишуть зарубіжні ЗМі.
Минулий тиждень Вільям провів у Південній Африці, де у розмові з журналістами назвав минулий рік «найгіршим у своєму житті».
Такі заяви разом з виснаженим зовнішнім виглядом принца викликали побоювання у найближчого оточення королівської родини. За інформацією порталу RadarOnline, друзі Вільяма переживають, що боротьба з раком батька та дружини позначається на здоров'ї спадкоємця престолу.
Цей ефект посилився признанням принца в інтерв'ю британським виданням у Південній Африці, в якому принц Вільям розповів, що його дев'ятирічна дочка Шарлотта розплакалася, коли вперше побачила його бороду.
На питання, чи подобається сім'ї його новий вигляд, Вільям сказав: «Ну, Шарлотті не сподобалося вперше. У неї текли сльози, тож мені довелося поголити бороду», — цитує одне з видань слова принца Уельського
«А потім я відростив її знову. Я подумав: „Почекай секунду“, і переконав її, що все буде добре», — додав Вільям, як домовився з Шарлоттою про те, що йому слід залишити бороду.
Зазначимо, що раніше королева Єлизавета II забороняла спадковому принцу носити рослинність на обличчі на відміну від його молодшого брата Гаррі, який не є претендентом на трон. Через два роки після смерті королеви принц Вільям зважився на зміни.
Проте з родичами Вільяма погодилися користувачі мережі, які звернули увагу не тільки на втомлений вигляд принца, а й на його неохайний образ.
«Образ бродяги не йде королівській особі», «Вільям виглядає жахливо. Йому треба поголитися, бо виглядає як п'яниця», «Кросівки з піджаками — це модна фаза, через яку всім доводиться проходити», «Він виглядає неохайно і несмачно. З Кейт він ніколи не виглядав так погано», — обговорюють читачі Daily Mail останні фото принца.
Що ж, сподіваємося, справа справді в невдало підібраному одязі, а не в чомусь серйознішому.
Разом з тим, Кейт Міддлтон після проходження курсу хімієтерапії готується до Різдва. Майбутня королева також поновила спортивні тренування.
Фото: https://radaronline.com/, скрин відео582
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