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Україна

Про масовану атаку рф на Україну 20 листопада: що відповіли в ГУР МО

14:51 20 листопада 2024
ракети

Росія, яка щодня вбиває українців ракетами та дронами, активно проводить масовану інформаційно-психологічну атаку проти України.

Сьогодні у мережі розповсюджується інформація про найсильніший масований удар по країні 20 листопада. Автором повідомлення начебто виступає Головне управління розвідки (ГУР).

В ГУР зазначили, що це повідомлення фейкове. Воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки.

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Українські розвідники закликали не піддаватись панічним настроям й довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО.

«Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими», — наголосили в ГУР.

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Разом з тим, українців закликали не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях

Нагадаємо, раніше посольство США у Києві попередило про загрозу повітряних ударів, які можливі вдень 20 листопада. Сьогодні установа закрита, а співробітникам рекомендовано сховатися на місці. Крім того, про закриття повідомили ще декілька посольств іноземних держав, які працюють у Києві.

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Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко нагадав, що росіяни мають велику кількість ракет, вони робили запаси ракет протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також «калібрів» і балістики. Для обстрілів у рф готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також на складах. Тож українцям варто бути пильними й своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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