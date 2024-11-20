Небезпечний принц: сина принцеси Норвегії арештували за звинуваченням у зґвалтуванні

Попри те, що Норвегія вважається досить «спокійною» країною з високим рівнем життя, вона останнім часом стикається із зовнішньою небезпекою.

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Втім, виявляється, що завдавати клопоту норвежцям можуть не тільки російські шпигуни, але й їхні земляки. Такий висновок можна зробити із заяви норвезької поліції.

В ній йдеться про те, що правоохоронці арештували сина принцеси Норвегії Метте-Маріт від першого шлюбу, 27-річного Маріуса Борга Хейбі, за звинуваченням у зґвалтуванні.

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Маріуса звинувачують у зґвалтуванні дівчини, яка перебувала непритомною. 6 листопада поліція офіційно розпочала розслідування справи.

Сина кронпринцеси затримали у серпні: він перебував у машині разом з іншою дівчиною, яка проходила потерпілою за ще однією справою проти нього. На цю дівчину Маріус влітку напав з ножем, через що вона дістала струс мозку.

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За даними правоохоронних органів, у момент затримання у крові Хейбі було виявлено сліди наркотиків. Наразі він перебуває під вартою у норвезькій столиці.

Водночас ЗМІ пишуть, що постраждала нібито була коханою Маріуса, проте її адвокат це заперечує.



Потерпілій 20 років. Маріуса також звинувачують у тому, що він побив свою дівчину, з якою зустрічався близько місяця, і влаштував бешкет у її будинку. За напад йому загрожує штраф або позбавлення волі на строк до одного року. Але якщо тілесні ушкодження виявляться тяжкими, термін збільшиться до шести років.

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Сам він раніше прокоментував звинувачення так: «Відбулося те, чого ніколи не мало статися. Я завдав тілесних ушкоджень і зламав речі в квартирі в стані алкогольного та кокаїнового сп'яніння після сварки».

Він додав, що у нього діагностували кілька психічних розладів, і він проходив лікування від наркотичної залежності.

Маріус — син Метте-Маріт Тьєссем Хейбі від першого чоловіка Магнуса Борга. Зараз Метте-Марит, яка в минулому була офіціанткою, одружена з наслідним принцом Норвегії Хоконом.

Маріус — «найпроблемніший» член норвезької королівської родини. Він часто потрапляв у скандали, ЗМІ писали про його пристрасть до алкоголю та наркотиків, а його дівчата скаржилися на жорстоке поводження.

Втім, Маріус — не єдина людина, яка має відношення до королівської родини, яку звинувачують у зґвалтуванні. Так, подібні звинувачення висунули синові королеви Єлизавети II, принцу Ендрю. Ендрю звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої. Жінка на ім'я Вірджинія Джуффре повідомила, що він змусив її до сексу, коли їй було 17 років. Джуффре заявила, що засуджений за секс-торгівлю Джеффрі Епштейн здавав її в сексуальну «оренду» впливовим людям, а також своїм діловим партнерам та друзям, одним з яких був принц Ендрю. Середньому синові королеви Єлизавети II раніше вдалося врегулювати питання без суду, виплативши Джуффрі 12 млн. фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що раніше у норвезькій королівській родині відбулася ще одна гучна подія. Принцеса Марта Луїза одружилася з самопроголошеним шаманом Дуреком Верреттом. Це перший випадок в історії, коли темношкірий чоловік поріднився з європейською королівською родиною. Заради шлюбу з Верреттом Марта Луїза відмовилася від королівських повноважень, а Дурек після весілля не отримав титулу.

Фото: https://www.theguardian.com/

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