«Шпигунські операції й саботаж»: енергетики Норвегії стикаються з російськими загрозами

Служби безпеки семи європейських країн проінформували норвезьких енергетичних керівників і чиновників, в тому числі з Equinor, найбільшого постачальника газу в Європі, про те, що вони бачать російські загрози для критичної інфраструктури, пише Reuters.

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На закритій зустрічі, в якій взяли участь представники служб національної безпеки Норвегії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції та Ісландії, була підкреслена роль Норвегії як ключового постачальника енергоресурсів до Європи.

«Ми бачимо історію, що розвивається, яка стосується не лише Німеччини чи норвезьких колег, але й усіх нас, — сказав Сінан Селен, віцепрезидент Федерального відомства із захисту конституції Німеччини, в інтерв'ю агентству Reuters після зустрічі. — Це загроза, яка походить від деяких партнерів, таких як росія, і включає не тільки шпигунські операції, але й ризик саботажу в деяких сферах».

У квітні в Німеччині було заарештовано двох німецько-російських громадян за підозрою в підготовці диверсійних атак, у тому числі на американські військові об'єкти, що офіційні особи назвали серйозною спробою підірвати військову підтримку України.

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Посольство росії в Німеччині відкинуло звинувачення в тому, що воно стоїть за цими планами, назвавши їх «абсурдними та смішними».

Норвезькі спецслужби також звернули увагу на те, що вони називають потенційною загрозою російського саботажу.

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«Коли ми сьогодні говоримо про саботаж, ми говоримо про росію», — заявила агентству Reuters Беате Гангаас, голова норвезької контррозвідки PST, яка організувала зустріч в кулуарах енергетичної конференції ONS.

Норвезькі спецслужби заявили раніше цього року, що росія «може вважати за доцільне» здійснити фізичні або цифрові диверсії проти об'єктів у Норвегії, головною мішенню яких є її нафтовий сектор.

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Після повномасштабного вторгнення москви в Україну Норвегія, країна — член НАТО, яка межує з росією в Арктиці, стала найбільшим в Європі постачальником природного газу, який постачається через величезну систему підводних трубопроводів.

«росія перебуває в тривалій конфронтації із Заходом, і це режим, який готовий йти на більший ризик, — заявив віцеадмірал Нільс Андреас Стенсоенес, голова Норвезької розвідувальної служби. — Тож, хоча ми не бачили жодних конкретних доказів щодо планів щось зробити в Норвегії, розумно бути обачними й підвищити рівень безпеки», — додав він.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що СБУ знешкодила агентурну групу росіян, які готували підпали торгових центрів у країнах Євросоюзу.

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