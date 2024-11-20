На відміну від українських астрологів, їхні колеги з Латвії більше уваги приділяють внутрішньому світу людини.

А що саме фахівці прогнозують на завтра, 21 листопада, публікує латиське видання.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Завтра у вас не так багато енергії, тому сконцентруйтесь на головному, не розпорошуйте сили на марні заняття. Приділіть більше часу справам, які ви постійно відкладаєте.

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Телець

Якщо ви не захочете завтра обговорювати якусь тему, скажіть про це прямо, не ставте себе у незручне становище. Знайдіть компанію веселих та позитивно налаштованих людей. Дізнайтеся про щось нове й цікаве.

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Близнюки

Шукайте підтримку людей, які добре до вас ставляться. Прислухайтеся до думки оточення, питайте поради у досвідчених людей.

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Рак

Успіх 21 листопада буде на вашому боці. Варто більше спілкуватися, знайомитися та прислухатися до розмов навколо. Пропозиції можуть бути перспективними та фінансово вигідними.

Лев

День не для активної праці. Варто займатися тільки тими справами, які більше не можуть чекати. Вечір проведіть спокійно, спілкуйтеся з приємними людьми, приділіть час коханому хобі.

Діва

Спілкування з оточенням підніме самооцінку. Прислухайтеся до думки людей, яким довіряєте. У роботі краще розраховувати лише на свої сили.

Терези

Настрій Терезів буде покращуватися, можливо, вони дізнаються щось нове та пізнавальне. Однак, перевіряйте факти, перш ніж їх використовувати.

Скорпіон

Скорпіонам треба шукати нових джерел доходу, переглянути свій бюджет. Можна братися за найскладніші та найбільш заплутані справи.

Стрілець

Самотні представники знаку можуть зустріти свою половинку. Варто поговорити з начальством про своє підвищення чи збільшення зарплати.

Козоріг

Проблеми з минулого можуть знову нагадати про себе. Не вірте всьому, що вам говоритимуть, перевіряйте інформацію, перш ніж використовувати її.

Водолій

Гарний день для романтичних побачень. Влаштуйте сюрприз своїй половинці, сходіть у якесь особливе місце, розкажіть про свої почуття. Варто також обдумати перспективні ідеї, які можна буде незабаром реалізувати.

Риби

Рибам доведеться у важкі хвилини не дозволяти емоціям вийти з-під контролю. У вирішенні питань будьте професійними, поважайте думку співрозмовника.

А кому зі знаків зодіаку пощастить на тижні 18−24 листопада, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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