В'єтнам видав білорусі колишнього бійця полку Калиновського, який воює на боці України

Влітку цього року у Венесуелі затримали двох громадян Колумбії — Александра Анте та Хосе Арона Медіну, які воювали в Іноземному легіоні на боці України. Місцева влада видала їх росії. А днями на подібний крок пішли і у В'єтнамі, який видав білорусі ще одного колишнього військового, який воював проти росії — ексбійця полку Кастуся Каліновського та співзасновника Асоціації білоруських добровольців Василя Веремейчика.

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Про екстрадицію повідомили у «Блоці Прокоп'єва-Єгорова», членом координаційної ради якої є Веремейчик. Його затримали 13 листопада у Хошиміні, а вже 14 листопада видали білорусі.

«Пізніше стало відомо, що операцію організував КДБ білорусі, використавши як формальну причину затримання бійку. Що підтверджується і надзвичайно швидкою екстрадицією з В'єтнаму. У білорусі Василю Веремейчику загрожує понад 20 років в'язниці або навіть смертна кара», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Веремейчик, який раніше був заступником командира батальйону «Волат», опинився у В'єтнамі внаслідок «складного збігу обставин». У блоці стверджують, що йому було закрито в'їзд в Україну після конфлікту з бійцями полку Кастуся Коліновського. Також Литва, де він збирався облаштуватися, заборонила йому в'їзд до Євросоюзу. Причина — його служба в армії.

До В'єтнаму він поїхав, оскільки там жили його друзі і Веремейчик вирішив тимчасово зупинитися у цій країні.

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Про Василя «Пацука» Веремейчика пишуть, що він був офіцером білоруської армії, брав участь у протестному русі у 2020 році, а після загрози арешту емігрував до України, де воював проти росії.

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Фото — скріншот

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