Венесуела видала росії двох колумбійців, які воювали за Україну

Країна-агресорка росія активно вербує для війни в Україні іноземних найманців, які потрапляють у полон, як, наприклад, індуси, яких просила звільнити влада Індії. У той же час російська влада переслідує тих, хто воює на боці ЗСУ, навіть за кордоном. Так, нещодавно у Венесуелі затримали двох громадян Колумбії та передали рф.

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Як пише «Громадське» з посиланням на Politico, Олександр Анте та Хосе Арон Медіна приєдналися до Іноземного легіону в Україні влітку 2023 року. У липні цього року їх затримали у венесуельській столиці Каракасі, де вони зупинялися дорогою додому. Згодом їх екстрадували до росії.

Politico стверджує, що таке затримання двох добровольців є для рф першим подібним випадком, спрямованим на залякування інших іноземців, які могли б воювати на боці України. Проти них порушили справу про найманство. Колумбійцям може загрожувати до 15 років тюрми.

Стверджується, що під час обшуку в колумбійців знайшли військову форму українських ЗСУ із символікою батальйону «Карпатська Січ».

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Ексклюзивний матеріал «На передовій життя багатьох найманців триває не дні, а години»: військовополонені з країн Глобального Півдня розповіли про те, як опинилися в армії рф" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

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