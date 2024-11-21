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Майже рік жевріла надія: в бою на Донеччині поліг воїн з Вінниччини

20:33 21 листопада 2024
Михайло Бринзюк

Російські окупанти вбили ще одного захисника України. У Тульчинській громаді на Вінниччині попрощались із воїном Михайлом Бринзюком. Він служив стрільцем-снайпером в одній з військових частин. Бійцю навіки 34 роки, повідомляє громада. У нього залишились батьки, брат та племінники.

«Михайло родом із Тульчина. Навчався в вищому професійному училищі № 41. Працював бригадиром та зварювальником на будівництвах, — повідомили земляки воїна. — У перші дні великої війни боєць пішов боронити країну від окупантів. Відданий військовій присязі, 11 грудня 2023 року він зник безвісти в районі населеного пункту Первомайське Донецької області внаслідок штурмових дій ворога.

Весь цей час рідні та близькі сподівались, що Михайло живий, що десь у полоні. Але, на жаль, надія, якою жила родина, не здійснилась. Днями вона отримала результат ДНК, який підтвердив, що захисник загинув".

Героя поховали з усіма належними військовими почестями, під залпи почесної варти та державний гімн України на кладовищі рідного міста.

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Раніше повідомляли про загибель на війні старшого розвідника-сапера Сергія Могилевича, який пройшов Маріуполь, Бахмут, Херсон.

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