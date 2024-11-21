Розгляд справи колишньої депутатки Ярини Ар’євої перенесли: блогер назвав причину

Оболонський районний суд переніс засідання у справі доньки народного депутата Володимира Ар'єва Ярини Ар'євої, яку судять за ДТП у стані наркотичного спʼяніння, в якому постраждала жінка. Причина переносу — відсутність електроенергії. Про це повідомив блогер Владислав Сидоренко у своєму telergam-каналі.

ВІДЕО ДНЯ

«Справа дочки нардепа Ар'єва. В Оболонському районному суді немає світла. Не працює ані відео, ані аудіо фіксація. Сторони попередили, а розгляд справи перенесли», — написав блогер.

Він нагадав, що 20-річна дівчина у 2020 році стала депутаткою Київради. 27 листопада 2022 року на автомобілі Volkswagen Polo біля нерегульованого пішохідного переходу в Оболонському районі столиці Арʼєва збила жінку-пішохода. За версією слідства, на момент вчинення ДТП водійка була у стані наркотичного сп'яніння. Постраждала отримала значні травми — переломи плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

Як раніше писали «Коментарі», Ярина Арʼєва може уникнути покарання, а її справа «зависла у повітрі». З травня 2023 року жінка перебувала під домашнім арештом. Що два місяці їй продовжували запобіжний захід, але 4 листопада 2024 року термін його дії завершився. Жодної іншої ухвали у справі 756/8767/23 про продовження терміну домашнього арешту, а також дії низки інших зобов'язання (заборона кермувати автомобілем, заборона залишати межі Київської області) у Реєстрі судових рішень наразі немає.

РЕКЛАМА

Запобіжний захід Ярині Арʼєвій суд призначив через шість місяців після скоєння ДТП. Суд розпочав слухати справу Ар'євої тільки через два роки після ДТП.

РЕКЛАМА

175

Читайте нас у Facebook