Розгляд справи колишньої депутатки Ярини Ар’євої перенесли: блогер назвав причину
Оболонський районний суд переніс засідання у справі доньки народного депутата Володимира Ар'єва Ярини Ар'євої, яку судять за ДТП у стані наркотичного спʼяніння, в якому постраждала жінка. Причина переносу — відсутність електроенергії. Про це повідомив блогер Владислав Сидоренко у своєму telergam-каналі.
«Справа дочки нардепа Ар'єва. В Оболонському районному суді немає світла. Не працює ані відео, ані аудіо фіксація. Сторони попередили, а розгляд справи перенесли», — написав блогер.
Він нагадав, що 20-річна дівчина у 2020 році стала депутаткою Київради. 27 листопада 2022 року на автомобілі Volkswagen Polo біля нерегульованого пішохідного переходу в Оболонському районі столиці Арʼєва збила жінку-пішохода. За версією слідства, на момент вчинення ДТП водійка була у стані наркотичного сп'яніння. Постраждала отримала значні травми — переломи плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.
Як раніше писали «Коментарі», Ярина Арʼєва може уникнути покарання, а її справа «зависла у повітрі». З травня 2023 року жінка перебувала під домашнім арештом. Що два місяці їй продовжували запобіжний захід, але 4 листопада 2024 року термін його дії завершився. Жодної іншої ухвали у справі 756/8767/23 про продовження терміну домашнього арешту, а також дії низки інших зобов'язання (заборона кермувати автомобілем, заборона залишати межі Київської області) у Реєстрі судових рішень наразі немає.
Запобіжний захід Ярині Арʼєвій суд призначив через шість місяців після скоєння ДТП. Суд розпочав слухати справу Ар'євої тільки через два роки після ДТП.175
Читайте нас у Facebook