«ДТП під наркотиком»: Ар’єва прийняла рішення скласти мандат депутата Київради

19 червня Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу столичної прокуратури щодо депутата Київради Ярини Ар'євої, яка скоїла ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп'яніння.

Представник Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП зазначила, що прокурор просив заарештувати підозрювану, однак суд вирішив застосувати до Ар'євої цілодобовий домашній арешт.

У зв'язку з цією ситуацією депутатка Київради Ярина Ар'єва вирішила скласти повноваження депутатки. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Прийняла рішення скласти мандат депутата Київради. Написала відповідну заяву. Виконувати свої обов'язки в цих умовах неможливо — суд погіршив запобіжний захід, незважаючи на те, що я жодного разу не порушила попередній запобіжний захід», — повідомила Ар'єва.

За її словами, вона «не збирається тікати від відповідальності, як не втекла з Києва в перші дні повномасштабного вторгнення, а пішла в тероборону».

Нагадаємо, Ар'єва також не визнає обвинувачення в перебуванні в стані наркотичного сп'яніння і каже, що доводитиме це в суді, «як звичайна громадянка».

З потерпілою, яка зараз перебуває за межами України, за її словами, підписано договір про повне відшкодування.

«Півроку тому, коли під час блекауту стався цей нещасний випадок, я робила все можливе для допомоги цій жінці. Мені спочатку дуже шкода, що я завдала людині ушкодження. Дякую виборцям, які раніше проголосували за мене. Вибачте, що довелося піти», — написала Ар'єва.

Нагадаємо, дорожня пригода сталася ще 27 листопада 2022 року в Оболонському районі столиці. Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем Volkswagen Polo, наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та скоїла наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження.

Потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

Тоді депутатка заявила, що визнає свою провину в ДТП, однак відкидає звинувачення у вживанні наркотиків і вважає їх «спланованою дискредитацією».

Водночас пресслужба прокуратури спростовувала заяви Ар'євої, покроково відтворивши картину дорожньо-транспортної пригоди.

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