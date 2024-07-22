«Приймав пологи»: суддя «МастерШефа» вразив відвертістю

Відомий шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розказав, що у його родині відбулося поповнення. Відомо, що Ектор — великий прихильник собак породи грифон. У нього вдома у Ірпені живуть два улюбленця — Лупіта та Клопік. На своїй сторінці у соціальній мережі Ектор написав, що Лупіта стала мамою та показав фото цуценят. Виявилось, що пологи у неї приймав сам шеф-кухар.

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«Вперше в житті приймав пологи, — написав Ектор. — Знаєте, справа нелегка, але ми з Лупітою та Клопіком впоралися) Моя дівчинка стала мамою.

Так цікаво спостерігати було за нею, як вона одразу почала облизувати цуценят, як вона їх обнюхувала та підпускала до себе… Зараз вона просто не відходить від них, і я теж".

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Шанувальники шеф-кухара замилувалися світлинами, привітали його у коментарях та назвали «дідусем».

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«Тепер ви, Ектор, офіційно у декретній відпустці», — пожартували у коментаріях.

«Вітаємо! — написали шанувальники. — Це так мило, що Лупіта стала мамою! Які гарнюні у неї дітки! А ви молодець, Екторе, що приймали пологи у своєї Лупіти, так ще і Клопік допомагав!»

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«Вітаю, Екторе! — привітала популярна телеведуча Надія Матвєєва. — Тепло на душі від таких новин».

«Вітаю дідуся», — раділа підписниця.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Ектор Хіменес-Браво розказав про життя під час великої війни.

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