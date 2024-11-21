Рада дозволила вагітним українкам розривати шлюб, але лише у двох випадках

В Україні Верховна Рада, яка дозволила дезертирам повернутися на службу, ухвалила у другому читанні законопроєкт № 10249, яким було розширено перелік підстав для розірвання шлюбу під час вагітності та протягом одного року після народження дитини.

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Так, документ вносить зміни у ст. 110 Сімейного кодексу, яка у новій редакції буде такою: «Позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини крім випадків, коли один із подружжя вчинив домашнє насильство або протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення щодо другого з подружжя, дитини або іншого члена сім’ї».

Відтепер підставою для розірвання шлюбу під час вагітності та протягом одного року після народження дитини є не лише вчинення кримінального правопорушення, але й скоєння домашнього насильства.

Варто зазначити, що таке насильство не обов’язково має бути скоєне щодо дитини чи другого з подружжя. Воно може бути скоєне щодо іншого члена сім’ї.

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Як писали «ФАКТИ», раніше Верховна Рада затвердила відстрочку від мобілізації для ще однієї категорії осіб.

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