Як швидко та просто зняти наліпку з будь-якої поверхні: корисний лайфхак

На багатьох нових виробах є наліпки зі штрих-кодом або логотипом виробника. Їх не так просто зняти, адже часто на поверхні залишається липкий слід. Проте, є один спосіб, як можна зняти наліпку, не залишивши на повержні залишок клею, пише dailynews.kyiv.ua.

ВІДЕО ДНЯ

Так, щоб зняти наліпку не варто довго відтирати та вимивати від клею поверхню. Допомогти вирішити проблему може фен для волосся. Треба увімкнути фен та направити потік гарячого повітря на наліпку. Загалом треба протримати фен протягом 2 хвилин.

Далі клей, який тримає наліпку, нагріється, а сама наліпка почне скручуватися. Достатньо лише потягнути її за край, як вона разом з клеєм зніметься.

Раніше «ФАКТИ» писали, як видалити суперклей з одягу чи взуття. Поки мітка від клею свіжа, виперіть одяг у гарячій воді — зробити це можна як вручну, так і скориставшись допомогою пральної машинки. Після цього кроку можна спробувати видалити пляму механічним шляхом. Покладіть виріб на рівну горизонтальну поверхню і спробуйте видалити великі шматки клею ножем, скребком або ложкою. Далі треба протерти місце, на яке потрапив клей, ватним диском або клаптиком тканини, змоченим в ацетоні, рідині для зняття лаку або димексиду.

РЕКЛАМА

Фото: chainica.media

РЕКЛАМА

142

Читайте нас у Facebook