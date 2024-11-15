41.16 / 41.62 43.51 / 44.17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Жовті кросівки — яскравий тренд осені: з чим поєднувати та як носити

22:27 16 листопада 2024
Жовті кросівки

Білі кросівки стали таким же базовим елементом гардеробу, як чорна водолазка або сині джинси. Такі кросівки поєднуються практично з усім у гардеробі та зручні — і в цьому секрет їхньої популярності вже багато років.

Цієї осені на піку популярності — жовті кросівки. Вони можуть стати яскравим акцентом у вашому образі. Такі кросівки чудово поєднуються з денімом, а також з речами в палітрі сірого, чорного, білого кольорів. Їх можна комбінувати також із коричневим кольором.

Жовті — не означає обов'язково канаркового відтінку. Це можуть бути дуже приглушені тони, ближчі до пастельних. Таке взуття буде актуальним і навесні, тому можна сміливо інвестувати в його покупку. Та й узимку, якщо вона досить тепла і без ожеледиці та снігу, такі кросівки можна носити з курткою-пуховиком. Бажано все ж таки, щоб вони були на товстій підошві та утепленими.

Як і білі кросівки, жовті вимагають ретельного догляду. Вибираючи таке взуття, одразу продумайте, з якими речами у вашому гардеробі зможете їх поєднувати.

РЕКЛАМА

Раніше відомий дизайнер Андре Тан назвав п'ять найактуальніших аксесуарів цього сезону.

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

49

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Марина та Віталій Мостові

Найдорожче сало в Україні: родина полтавців придумала, як заробляти на стратегічному національному продукті

тариф на електроенергію

З 1 січня за електроенергію платити треба буде більше: кому доведеться розщедритися та чому

капустняк

Так капусняк готували мама і бабуся: рецепт традиційної української страви (відео)

водій

В Україні позбавлятимуть водійських прав пенсіонерів: хто під загрозою

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту