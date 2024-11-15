Білі кросівки стали таким же базовим елементом гардеробу, як чорна водолазка або сині джинси. Такі кросівки поєднуються практично з усім у гардеробі та зручні — і в цьому секрет їхньої популярності вже багато років.

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Цієї осені на піку популярності — жовті кросівки. Вони можуть стати яскравим акцентом у вашому образі. Такі кросівки чудово поєднуються з денімом, а також з речами в палітрі сірого, чорного, білого кольорів. Їх можна комбінувати також із коричневим кольором.

Жовті — не означає обов'язково канаркового відтінку. Це можуть бути дуже приглушені тони, ближчі до пастельних. Таке взуття буде актуальним і навесні, тому можна сміливо інвестувати в його покупку. Та й узимку, якщо вона досить тепла і без ожеледиці та снігу, такі кросівки можна носити з курткою-пуховиком. Бажано все ж таки, щоб вони були на товстій підошві та утепленими.

Як і білі кросівки, жовті вимагають ретельного догляду. Вибираючи таке взуття, одразу продумайте, з якими речами у вашому гардеробі зможете їх поєднувати.

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