Громадська організація «Всеукраїнська асоціація соціального партнерства» (далі — ГО), яка здійснює громадський контроль за виконанням органами державної влади та місцевого самоврядування забезпечення належного захисту населення за допомогою систем оповіщення різних рівнів, звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Зокрема, організація побачила у тендері по закупівлі систем оповіщення, проведеному Кременчуцькою міською радою, ознаки корупції. Про це «Фактам» повідомили у пресслужбі організації.

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«Кременчуцькою міською радою було проведено тендер (UA-2024−10−04−200-a) по закупівлі систем оповіщення, який має ознаки корупції, розкрадання, перевитрат та нецільового використання бюджетних коштів. Загальна вартість закупівлі автоматизованих систем оповіщення (далі — АСО) складає, відповідно до експертного звіту та проєкту, 79,2 млн грн за впровадження трьох черг. Очікувана вартість 1−2 черги — 58,2 млн грн. Переможцем визначено компанією ТОВ „Компас Інженіринг“ (код 34 713 900) з ціною 52,8 млн грн, другого учасника з ціною 48,8 млн грн було відхилено», — повідомили у пресслужбі ГО.

У ГО наголошують, що для Кременчуцької міськради закупівля впровадження трьох черг АСО вітчизняного виробника ТОВ «НВФ «Бранд Майстер Плюс» (код 34 188 231, далі — «Бранд Майстер Плюс») обходиться за одиницю 1,76 млн грн, в той час, коли обладнання цього ж виробника з улаштуванням в с. Гатне (закупівля UA-2023−11−02−14 632-a), м. Вишневе (закупівля UA-2024−04−04−2 105-a) Київської області становило від 500−600 тис грн за одиницю, а таке ж обладнання, запропоноване для с. Макарів Київської області, з улаштуванням становило 230 тис грн за одиницю.

«Провівши моніторинг тендерів, вже на теперішній час Роздорська територіальна громада, (закупівля UA-2024−11−12−5 773-а), Ізмаїльська міська рада (закупівля UA-2024−11−05−7 855-а) планують закупити обладнання „Бранд Майстер Плюс“ за 500−600 тисяч гривень за систему. Таким чином, ціна обладнання „Бранд Майстер Плюс“, яке закуповувала Кременчуцька міська рада у ТОВ „Компас Інженіринг“ вище на 1,2 млн грн», — говорять представники організації.

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Там додають, що це може свідчити про створення організованого злочинного угрупування (ОЗУ) по розкраданню бюджетних коштів.

«Схема полягає в розробці проєктів компаніями «Бранд Майстер Плюс, ТОВ «Компас Інженіринг», ТОВ «Всесвіт Телеком» (код 43 103 326), ФОП Гаврицький К. С. (КОД 3 361 816 059) ТОВ «Масцо-Проект» (код 45 561 298), ТОВ «Агні Інжиніринг» (код 43 622 421) ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код 31 091 208) по низьких цінах. У проєктах передбачається обладнання компанії «Бранд Майстер Плюс». Після цього отримують позитивний висновок експертної організації, а в тендерну документацію закладають велику кількість сертифікатів, протоколів, декларацій виробника, чим звужують коло учасників в тендері і тим самим завищують ціни», — пояснили в ГО.

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При цьому Кременчуцька міська рада при формуванні загальної очікуваної вартості не врахувала попередні пропозиції тендеру в квітні поточного року.

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«Ми отримали комерційні пропозиції від вітчизняних виробників вартості обладнання. Також стало відомо, що саме голова міської ради В. Малецький та народний депутат Ю. Шаповалов лобіюють ці завищені ціни на закупівлю обладнання. Виходячи з вищезазначеного вбачається, що перевитрати, нецільове використання бюджетних коштів при закупівлі АСО Кременчуцькою міською радою складають близько 55 млн грн», — говорять представники ГО.

З метою запобігання корупційним схемам, представники ГО просять Шмигаля взяти питання під особистий контроль.

Також стало відомо, що активісти звернулися до БЕБ, ДБР та ГПУ з проханням перевірити отриману інформацію та провести необхідні слідчі дії.

Раніше віцепрезидент Українського союзу промисловців та підприємців Сергій Устинов повідомив про те, що голови ОВА саботують впровадження національної програми систем оповіщення населення.

Фото: pixabay

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