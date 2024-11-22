Буду сумувати: пара популярних ведучих залишила ранкове шоу

Популярні актори Ксенія Мішина та Юрій Ткач повідомили, що більше не будуть працювати в парі як телеведучі. Відомо, що вони два сезони провели у ранковому шоу «Прокидайся» («Ми Україна +»). Про зміни Ксенія та Юрій написали на своїх сторінках у соціальній мережі, виклавши відео, де разом п'ють чай з підписом «наш останній ефір».

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Підніше Ксенія Мішина, яка нещодавно повернулася з подорожі у Австралію, виклала відео з авто, адресоване своєму колезі Юрію Ткачу.

«А я дивлюся, тобі все одно, що ти не будеш бачити мене кожного ранку тиждень через тиждень, — сказала Ксенія, звертаючись до подушки зі світлиною Юрія Ткача. - Сидиш такий, посміхаєшся, радісний такий. Що ти замовк і дивишся в одну точку? А от я буду сумувати. Бо як на мене, ми з тобою дуже крута пара ведучих. Бачу по очам, що ти згоден. Думаю, що ми з тобою ще попрацюємо».

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Нагадаємо, ведучими ранкового шоу залишаються Олексій Душка, Володимир Остапчук, Дарʼя Кудімова та Хас.

Раніше суддя кулінарного шоу «МастерШеф» розчулив мережу.

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