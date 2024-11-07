Частина чогось більшого: Ксенія Мішина заінтригувала мережу

Популярна акторка та телеведуча, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина, яка відверто розповіла про особисте, заінтригувала світлинами з Австралії. На своїй сторінці у соціальній мережі Ксенія активно викладає фото з узбережжя океану та прогулянок по парку разом з кенгуру.

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«Сенс життя полягає в усвідомленні того, що ми — не лише те, що зазначено в паспорті чи шапці профілю, а те, що Ми є частиною чогось Більшого», — поділилася своїми думками Ксенія.

Виявилось, що акторка полетіла до Австралії не у відпустку, а на міжнародний форум з якості та безпеки в охороні здоровʼя. А у перервах між заходами Ксенія насолоджується місцевими краєвидами.

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«Це не просто конференція, а глобальна подія, де обговорюються найважливіші виклики в охороні здоровʼя», — написала Мішина, додавши, що у Австралію зʼїхалися представники з 80-ти країн світу.

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Підписники акторки активно коментують її дописи та зауважують, що з кенгуру треба поводитись досить стримано.

«Добре, що не наваляла вам та подружка, — написали у коментарях. - Всі ми знаємо, які ті кенгуру бойові».

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«ФАКТИ» писали, що Володимира Остапчука застерегли від розлучення.

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