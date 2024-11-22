Ворог завдав шість ударів по передмістю Краматорська: є жертва та поранені

Краматорськ, який прагне захопити армія рф, знов опинився під ворожим ударом — постраждало передмістя. За повідомленням місцевої влади, внаслідок ранкового удару по Красногорці було вбито цивільного, ще двоє осіб отримали поранення.

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За попередньою інформацією, відбулося 6 ударів.

Нині на місці саме працюють відповідальні служби, встановлюючи точні наслідки обстрілу.

Влада звертається до мешканців із закликом до негайної евакуації з міста.

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«Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!», — йдеться у повідомленні Донецької ОВА у соцмережі.

Також нагадаємо про нещодавній обстріл приватного сектора села Олександро-Калинове, що в Краматорському районі. Жертвами цього удару стали двоє людей.

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Фото Суспільне Донбас

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