Ворог завдав шість ударів по передмістю Краматорська: є жертва та поранені
Краматорськ, який прагне захопити армія рф, знов опинився під ворожим ударом — постраждало передмістя. За повідомленням місцевої влади, внаслідок ранкового удару по Красногорці було вбито цивільного, ще двоє осіб отримали поранення.
За попередньою інформацією, відбулося 6 ударів.
Нині на місці саме працюють відповідальні служби, встановлюючи точні наслідки обстрілу.
Влада звертається до мешканців із закликом до негайної евакуації з міста.
«Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!», — йдеться у повідомленні Донецької ОВА у соцмережі.
Також нагадаємо про нещодавній обстріл приватного сектора села Олександро-Калинове, що в Краматорському районі. Жертвами цього удару стали двоє людей.
Фото Суспільне Донбас7
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