Росіяни захопили Курахівку і Шахтарське, а також просунулися біля низки населених пунктів, — DeepState

На фоні заяв нардепки Безуглої про «управлінський колапс на фронті» аналітики фіксують не лише просування росіян, але й нарощування темпів наступу.

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Так, DeepState стверджує, що станом на неділю, 3 листопада, російські війська окупували Курахівку і Шахтарське на Донеччині, які були досить далеко від лінії фронту, а також просунулися біля низки населених пунктів.

Фото DeepState

Фото DeepState

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Також росіяни відновили положення біля Шептуховки й просунулися біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, найгарячішим напрямком фронту є Курахівський. Там минулої доби Сили оборони відбили 51 атаку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка, Кремінна Балка та Катеринівка.

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На Куп’янському напрямку за добу відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та у Серебрянському лісі. До того ж противник активно застосовував авіацію, задіяв 30 некерованих ракет та скинув 6 КАБ.

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На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив сім наступальних дій в районах Івано-Дар'ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив вісім атак неподалік Торецька та Щербинівки. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 23 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове, Суха Балка, Миролюбівка, Сухий Яр, Крутий Яр та Новогродівка.

На Времівському напрямку противник здійснив 12 штурмів наших позицій в районі Трудового та Максимівки. Активно залучаючи авіацію, ворог атакував у районі Новоандріївки, Роботиного та Малої Токмачки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника у районах Козачих Лагерів, Дніпрян та острова Козацький, противник успіху не мав.

Також ворог вісім разів штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку.

За добу, що минула, противник втратив ще більше 1400 військових, а також чимало техніки.

Фото Генштабу ЗСУ

Раніше генерал-майор Дмитро Марченко, який організовував оборону Миколаївщини, зазначав, що «фронт посипався», назвавши кілька причин. Це, зокрема, нестача боєприпасів, озброєння та людей, а також розбалансуванні управління. Він не виключив, що після захоплення Селидового і закріплення там для росячн відкриється «тактичний вихід на Покровськ».

Ілюстративне фото зі сторінки Донецької ОВА у соцмережах

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