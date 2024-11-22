Готував серію ударів по місту: у Миколаєві затримали працівника обленерго

З початку великої війни СБУ вже затримала сотні найманців ворога, які за вказівкою фсб коригували обстріли рідних міст. Цього разу такого зрадника було знешкоджено у Миколаєві.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомили в СБУ, ворожим агентом виявився 43-річний техпрацівник місцевого облтеплоенерго. В поле зору російських спецслужб він потрапив через проросійські коментарі у Телеграм-каналах, був завербований і після інструктажу фсб приступив до розвідування місць найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони.

Щоб виявити потенційні «цілі» зрадник об’їжджав територію міста та прилеглих районів на власному авто, приховано фіксуючи «потрібні» об’єкти, де, на його думку, могли перебувати українські захисники. Паралельно він намагався «втемну» вивідати потрібні дані інформацію у своїх колег та знайомих під час нібито побутових розмов.

Але інформатора фсб викрили кіберфахівці Служби безпеки, після чого його було затримано за місцем проживання. А під час обшуків у фігуранта вилучили мобільний телефон із встановленим Телеграм-каналом, який слугував йому способом «спілкування» з фсб.

РЕКЛАМА

Спілкування з ворогом

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 3 статті 114−2 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ), за якою йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

РЕКЛАМА

Нині ж зловмисник перебуває під вартою.

Нагадаємо, що на думку народного депутата, полковника Романа Костенка, після атак на Донбас ворог зосередиться на спробі захопити Миколаївську та Одеську область.

РЕКЛАМА

Фото СБУ



129

Читайте нас у Facebook